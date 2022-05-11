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У відповідь на дезінформацію та кібератаки. Нова Зеландія розширила перелік санкцій проти Росії

11 травня, 2022 середа
14:36
Світ Нова Зеландія

Нова Зеландія оголосила про нові санкції щодо РФ – проти дезінформації та відповідальних за кібератаки на Україну

Про це йдеться у заяві глави МЗС країни Нанаї Махути.

"Пропагандистська машина президента Путіна працює повним ходом, поширюючи брехню та неправдиву інформацію, щоб виправдати незаконне вторгнення Росії. Сьогоднішні санкції відображають наше повне неприйняття наративу Путіна та його спроби ввести в оману міжнародне співтовариство", - додала вона.

Цей раунд санкцій спрямований проти 8 осіб та організацій, причетних до кампанії дезінформації Путіна, а також кібератак на Україну.

"Він ґрунтується на попередніх санкціях Нової Зеландії проти пропагандистів і розширює наш список санкцій, включно з горезвісною "фермою тролів", речником міністерства оборони Росії та іншими", - пояснили в міністерстві.

У МЗС Нової Зеландії зазначають, що Поряд з військовим вторгненням Росії, Путін використовує цифровий простір як зброю у своїй війні проти України.

"Українці зазнають невпинних кібератак з боку Росії. Сьогоднішні санкції – це наші перші обмеження, спрямовані проти зловмисної кіберактивності Росії. Вони відображають нашу прихильність реагувати на агресію Путіна на всіх фронтах", - підкреслила Махута.

Відтак, під санкції потрапив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, президент медіахолдингу "Красная звезда" Олексій Піманов, співзасновник кримського інформагентства NewsFront Михайло Синелін та гендиректор "ВГТРК" Олег Добродєєв.

Також у переліку: 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу РФ, "Головний центр спеціальних технологій", "Агентство інтернет-досліджень" та начальник військової розвідки РФ Ігор Костюков.

  • Нова Зеландія запровадила перші санкції проти Росії ще на початку березня. Це стало першим таким кроком, зробленим острівною державою без рішення Ради Безпеки ООН.
  • Згодом уряд країни ще декілька разів розширяв санкційні обмеження. Також ввів 35% мито на всі товари з Росії та постійно приймає біженців з України.

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Нова Зеландія
санкції проти Росії
кібератаки
дезінформація
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