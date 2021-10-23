У Вінниці чоловік з Австрії знімав дитяче порно

Якщо вину обвинувачених доведуть, чоловікові загрожує покарання волі на строк до 12 років, а його дружині - до 15, розповідає Еспресо.TV.

Йдеться про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 статті 149 та частини 5 статті 301 Кримінального кодексу України. А саме: вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи щодо неповнолітніх та малолітніх, а також виготовлення, зберігання з метою збуту зображень та інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, та їх збут, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повідомила пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Слідством установлено, що жителька Вінницького району упродовж 2017-2020 років завербувала 16 малолітніх та неповнолітніх дівчат з метою їх експлуатації в порнобізнесі. Свої дії підозрювана вчиняла під виглядом запрошення дівчат до роботи у модельному агентстві, обіцяючи їм грошову винагороду та подарунки.

"Надалі обвинувачена та її чоловік за місцем свого проживання виготовили графічні зображення та відеофайли загалом за участі 34 дівчат у спідній білизні у реальній та змодельованій обстановці. Після цього готову продукцію, яка за висновками мистецтвознавчих експертиз належать до дитячої порнографії, подружжя збуло через мережу Інтернет", - зазначають у прокуратурі.



Підозрюваних було затримано Національною поліцією влітку 2021 року.



Ними виявилися 35-річний громадянин Австрії та його 22-річна дружина з України.



Дівчат фотографували у новому котеджі на околиці Вінниці, де жило подружжя.

























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