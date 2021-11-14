У Вінниці серед вакцинованих розігрують телевізори й велосипеди
Завтра, 15 листопада 2021 року, у Вінницькій міській територіальній громаді пройде другий розіграш призів у рамках акції "Вакцинуйся. Збережи життя"
Серед вінничан розіграють 15 телевізорів та 15 велосипедів, передає Еспресо.TV.
Участь в акції "Вакцинуйся. Збережи життя" можуть взяти люди, які зареєстровані на території Вінницької міської громади та внутрішньо переміщені особи, віком від 16 років,що пройшли повний курс вакцинації, наводить подробиці місецвий портал 20 хвилин.
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Для участі в акції вже зареєструвались понад 16 тис. жителів Вінниці.
У наступному розіграші, який пройде 17 грудня, розіграють 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз - нову автівку Toyota Corolla.
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