У Маріуполі вакцинованим пенсіонерам видаватимуть продуктові набори

Незважаючи на високий відсоток вакцинованих жителів міста, кількість пенсіонерів, які щепилися хоча б однією дозою вакцини, сягнула лише 7%. Про це заявив міський голова Вадим Бойченко, передає Еспресо.TV.



Щоб мотивувати маріупольців поважного віку до вакцинації, після щеплення пенсіонерам видаватимуть продуктові кошики як подяку за відповідальну позицію.



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"Зупинити зростання захворюваності можна лише одним способом - вакцинувавшись. Так ми зможемо повернутися до нормального життя та захистити наших пенсіонерів від хвороби. Я звертаюся до молодих мешканців Маріуполя та прошу їх, щоб вони допомогли вакцинуватися своїм батькам, бабусям та дідусям", - сказав Вадим Бойченко.



Невакциновані пенсіонери при цьому втрачають право безкоштовного користування комунальним громадським транспортом, наголосив міський голова.



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