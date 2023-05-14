Про це він сказав в ефірі Еспресо.

Таким чином Ступак прокоментував 5-денну відсутність Лукашенка на публіці, а також те, що президент Білорусі не з'явився на святкуванні дня прапора. За його словами, наразі багато хто вважає, що Лукашенко хворий.

"КДБ - це в них локальна білоруська сила. Проте, що цікаво — наприклад в Румунії, коли режим Чаушеску почав тріщати по швах, буквально за 6 днів його режим впав, президента розстріляли. Секуритате, їхня спецслужба, що була більшою за розмахом, масштабами та жорстокістю ніж білоруський КДБ, не змогла втриматися від масових заворушень. Тобто, якщо будуть протести серед простих білорусів, якщо до них ще й приєднаються люди з полку Кастуся Калиновського, які воюють зараз за Україну, то я впевнений, що ситуація в Білорусі швидко зміниться", - каже Ступак.