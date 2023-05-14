У випадку смерті Лукашенка, його режим у Білорусі розвалиться, — ексспівробітник СБУ Ступак
Експрацівник СБУ Іван Ступак вважає, що у випадку смерті самопроголошеного президента Олександра Лукашенка КДБ Білорусі не зможе втримати його режим і почнуться масові протести
Про це він сказав в ефірі Еспресо.
Таким чином Ступак прокоментував 5-денну відсутність Лукашенка на публіці, а також те, що президент Білорусі не з'явився на святкуванні дня прапора. За його словами, наразі багато хто вважає, що Лукашенко хворий.
"КДБ - це в них локальна білоруська сила. Проте, що цікаво — наприклад в Румунії, коли режим Чаушеску почав тріщати по швах, буквально за 6 днів його режим впав, президента розстріляли. Секуритате, їхня спецслужба, що була більшою за розмахом, масштабами та жорстокістю ніж білоруський КДБ, не змогла втриматися від масових заворушень. Тобто, якщо будуть протести серед простих білорусів, якщо до них ще й приєднаються люди з полку Кастуся Калиновського, які воюють зараз за Україну, то я впевнений, що ситуація в Білорусі швидко зміниться", - каже Ступак.
- Нагадаємо, 9 травня у Москві на правій руці Лукашенка було помітно бинт, схожий на той, який одягають після крапельниць. Окрім того, він за станом здоров'я не пішов на 300-метрову прогулянку з Путіним та керівниками Вірменії й країн Середньої Азії, а також відмовився від спільного сніданку з ними.
- Після параду у Москві на 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору. За ситуацією стежать білоруські медіа та політологи.
- У Мінську пройшла церемонія із вшанування державних символів у день державного прапора, герба і гімну Білорусі, але самопроголошений президент Александр Лукашенко на неї не з'явився.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе