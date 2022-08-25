Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють. Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", – написав Олексій Кулеба на своєму телеграм-каналі.

У День Незалежності України повітряну тривогу оголошували рекордну кількість разів. У дев'яти областях підтвердили обстріли.

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