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Головна війна з Росією У Вишгородському районі Київщини повідомляють про звуки вибухів

У Вишгородському районі Київщини повідомляють про звуки вибухів

25 серпня, 2022 четвер
03:57
війна з Росією сирени

В одній з громад Вишгородського району повідомляють про декілька звуків вибухів

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють. Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", – написав Олексій Кулеба на своєму телеграм-каналі.  

  • У День Незалежності України повітряну тривогу оголошували рекордну кількість разів. У дев'яти областях підтвердили обстріли.

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