У Вишгородському районі Київщини повідомляють про звуки вибухів
В одній з громад Вишгородського району повідомляють про декілька звуків вибухів
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють. Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", – написав Олексій Кулеба на своєму телеграм-каналі.
- У День Незалежності України повітряну тривогу оголошували рекордну кількість разів. У дев'яти областях підтвердили обстріли.
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