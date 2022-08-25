Абсолютний "рекорд": у День Незалежності тривогу в українських регіонах оголошували 189 разів
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільше тривог за день було оголошено 24 серпня
Про це йдеться у телеграм від застосунку єТривога.
"24 серпня було оголошено 189 тривог в областях та в м. Київ. Це абсолютний "рекорд" за весь час повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
Найбільше повітряних тривог за день було у Полтавській і Кіровоградській областях - по 12. Запорізька та Дніпропетровська області - 11 разів. Харківська та Черкаська області - 10 та 9 разів. В інших регіонах була менша кількість.
Найдовше сигнал тривоги звучав у Запорізькій області - 14 годин та 4 хвилини.
Попередній "рекорд" - 109 тривог було оголошено 23 квітня в переддень Великодня.
Як зазначає журналіст Андрій Цаплієнко, під час естафети повітряних тривог, Україною поширювалася хвиля фейкових повідомлень про вибухи:
- Біла церква
- Рівне
- Житомирська область
- Харків (було одне фіктивне повідомлення, яке розповсюдило багато телеграм-каналів
Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у наступних містах України:
- Вінниця
- Рівне
- Львів
- Хмельницький
- Київ
Проте є офіційно підтверджені обстріли:
- Полтавська область (Миргород)
- Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі)
- Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони)
- Хмельницька область (Шепетівський район)
- Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
- Запорізька область (Запоріжжя)
- Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади)
- Чернігівська область (Чернігівський район)
- Донецька область (лінія розмежування)
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