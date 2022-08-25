Про це йдеться у телеграм від застосунку єТривога.

"24 серпня було оголошено 189 тривог в областях та в м. Київ. Це абсолютний "рекорд" за весь час повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Найбільше повітряних тривог за день було у Полтавській і Кіровоградській областях - по 12. Запорізька та Дніпропетровська області - 11 разів. Харківська та Черкаська області - 10 та 9 разів. В інших регіонах була менша кількість.

Найдовше сигнал тривоги звучав у Запорізькій області - 14 годин та 4 хвилини.

Попередній "рекорд" - 109 тривог було оголошено 23 квітня в переддень Великодня.

Як зазначає журналіст Андрій Цаплієнко, під час естафети повітряних тривог, Україною поширювалася хвиля фейкових повідомлень про вибухи:

Біла церква

Рівне

Житомирська область

Харків (було одне фіктивне повідомлення, яке розповсюдило багато телеграм-каналів

Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у наступних містах України:

Вінниця

Рівне

Львів

Хмельницький

Київ

Проте є офіційно підтверджені обстріли:

Полтавська область (Миргород)

Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі)

Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони)

Хмельницька область (Шепетівський район)

Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)

Запорізька область (Запоріжжя)

Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади)

Чернігівська область (Чернігівський район)

Донецька область (лінія розмежування)

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