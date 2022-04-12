У Вишгородському районі встановили понтонну переправу та міст через річку: на Київщині продовжують відновлювати інфраструктуру й електропостачання

Про це розповів голова Київської ОВА Олександр Павлюк в Телеграм.



"Бучанський район. Триває розчистка, розмінування населених пунктів, які були окуповані ворогом. Також продовжужться відновлення інфраструктури", – написав він.



У Білоцерковському, Бориспільському, Обухівському, Фастівському районах ситуація залишається стабільною, критична інфраструктура працює в штатному режимі.



Що стосується Броварського району, то тут щодня працюють над відновленням електропостачання.



"Станом на сьогодні загальна кількість відновлень становить 78100. Ще знеструмлено та залишилося відновити 6690", – повідомив голова ОВА.



Також ведуться роботи і з відновлення газопостачання.



У Вишгородському районі встановлена понтонна переправа через річку Здвіж біля села Катюжанка, завершується влаштування під’їздів з твердим покриттям", – написав Павлюк.



У районі також завершене влаштування мостової переправи біля села Казаровичі. Тривають підготовчі роботи по відновленню мостового переходу через річку Ірпінь біля села Демидів.



Славутич потребує продуктів харчування та пального.

Нагадаємо, війна завдала Україні інфраструктурних збитків на понад $80 млрд.

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