У Вишгородському районі встановили понтонну переправу та міст через річку: на Київщині продовжують відновлювати інфраструктуру й електропостачання
У Бучанському районі Київщини розчищають і розміновують населені пункти, у Вишгородському – відбудовують переправи і мости через річки, у Броварському – відновлюють електропостачання
Про це розповів голова Київської ОВА Олександр Павлюк в Телеграм.
"Бучанський район. Триває розчистка, розмінування населених пунктів, які були окуповані ворогом. Також продовжужться відновлення інфраструктури", – написав він.
У Білоцерковському, Бориспільському, Обухівському, Фастівському районах ситуація залишається стабільною, критична інфраструктура працює в штатному режимі.
Що стосується Броварського району, то тут щодня працюють над відновленням електропостачання.
"Станом на сьогодні загальна кількість відновлень становить 78100. Ще знеструмлено та залишилося відновити 6690", – повідомив голова ОВА.
Також ведуться роботи і з відновлення газопостачання.
У Вишгородському районі встановлена понтонна переправа через річку Здвіж біля села Катюжанка, завершується влаштування під’їздів з твердим покриттям", – написав Павлюк.
У районі також завершене влаштування мостової переправи біля села Казаровичі. Тривають підготовчі роботи по відновленню мостового переходу через річку Ірпінь біля села Демидів.
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