У віці 50 років помер ексфутболіст "Динамо" Павло Шкапенко
На 51-му році життя помер колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Павло Шкапенко
Про це повідомляє Бомбардир.
Наразі про причини смерті Шкапенка нічого не відомо.
Він виступав за "Динамо" з 1992 до 1998 року та став з киянами шестиразовим чемпіоном України та триразовим володарем Кубка країни.
Павло Шкапенко розпочинав кар'єру в запорізькому "Металурзі". Також виступав за київський ЦСКА та російські "Уралан", "Торпедо", "Томь", "Шинник" і "Кубань". Півзахисник зіграв 10 матчів за збірну України.
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