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Головна Спорт У віці 50 років помер ексфутболіст "Динамо" Павло Шкапенко

У віці 50 років помер ексфутболіст "Динамо" Павло Шкапенко

17 квітня, 2023 понедiлок
11:19
Спорт Павло Шкапенко, Жан-П'єр Папен та Сергій Леженцев (зліва - направо)

На 51-му році життя помер колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Павло Шкапенко

Про це повідомляє Бомбардир

Наразі про причини смерті Шкапенка нічого не відомо. 

Він виступав за "Динамо" з 1992 до 1998 року та став з киянами шестиразовим чемпіоном України та триразовим володарем Кубка країни. 

Павло Шкапенко розпочинав кар'єру в запорізькому "Металурзі". Також виступав за київський ЦСКА та російські "Уралан", "Торпедо", "Томь", "Шинник" і "Кубань". Півзахисник зіграв 10 матчів за збірну України. 

футбол
Динамо
Збірна України
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