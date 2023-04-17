Про це повідомляє Бомбардир.

Наразі про причини смерті Шкапенка нічого не відомо.

Він виступав за "Динамо" з 1992 до 1998 року та став з киянами шестиразовим чемпіоном України та триразовим володарем Кубка країни.

Павло Шкапенко розпочинав кар'єру в запорізькому "Металурзі". Також виступав за київський ЦСКА та російські "Уралан", "Торпедо", "Томь", "Шинник" і "Кубань". Півзахисник зіграв 10 матчів за збірну України.