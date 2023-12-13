У війні Росії проти України Захід не може планувати стратегічно, - Краєв

Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в етері телеканалу "Еспресо".

"Захід розуміє, що підготовка оборонно-промислового комплексу до військового часу, який вони проводили останні пів року, ще не завершена. Вони не можуть чітко сказати, як і коли вона буде завершена. Відповідно, найголовніша проблема з того, що спостерігаємо в заявах західних лідерів, - вони не можуть планувати стратегічно", - зазначив він.

На жаль, західні лідери досі не можуть бути впевнені, що промисловість та суспільство готові до такого довготривалого протистояння, зауважив Краєв.

"Весь цей час у них продовжує грати фактор Китаю, який не зацікавлений в перемозі чи поразці РФ. Китай зацікавлений в затягуванні цього процесу, щоб Захід виснажувався, витрачав власні ресурси і при цьому сам слабшав та робив слабшою Росію. Адже вона може претендувати на лідерство в прокитайському блоці", - додав експерт.

За його словами, Захід поки що не може дати відповідь на ключові питання України. Тому ми знову повертаємось до сценарію "Україна не повинна програти".

"Захід не може сказати, якою має бути перемога України, наскільки швидко вони готові нам допомогти її забезпечити, що надалі буде з РФ і як балансувати цей новий світопорядок. Через цю невпевненість і неможливість планувати, рішенням цієї проблеми є залишати певний статус-кво. На жаль, ми знову повертаємось до сценарію, коли потрібно, щоб Україна не програла. Тому що "статус-кво", не зважаючи на всі проблеми, є зрозумілим для західних політиків", - резюмував він.