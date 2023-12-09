Фейгін пояснив, чому Захід відкладає постачання зброї в Україну

Про це він розповів у етері Еспресо.

На хвилі успішних операцій ЗСУ торік американці та європейці заявляли, що вони нададуть усе необхідне озброєння Україні, щоб завершити цю історію найближчого року.

"Це ж казали – на різних рівнях, у різному вигляді. І дійсно, обіцяли і ATACMS, і літаки з грудня. І готували цей весняний контрнаступ, попередні плани передбачали початок у березні, потім трохи перенесли на квітень, а почався він реально в червні. Авжеж, на тлі такої позиції всі прогнози мали підґрунтя, бо якщо так візьмуться та нададуть ті, що вже є, - наголошую, не треба виготовляти, все є, - види озброєнь з необхідною кількістю боєприпасів, то, звісно, результат буде", - сказав Фейгін.

За словами політика, наприкінці весни ситуація докорінно змінюється.

"Мовляв, зі зброєю не все так однозначно. Перші відголоски пішли у лютому-березні, до травня склалися в позицію, що тут не все так однозначно, ми не можемо допустити краху Москви, це призведе до сумних наслідків. І події 24 червня з походом Пригожина їх переконали, що так не можна, що вони мають діяти акуратніше, що на місце Путіна в разі його воєнної поразки можуть прийти абсолютно некеровані фігури, які ще гірші за Путіна. (Я завжди думаю: а що може бути гірше за Путіна, - але окей)", - пояснив він.

Фейгін підкреслив, що коли вже вбили Пригожина, то в РФ зітхнули з полегшенням, бо ця загроза "минула".

"Утрати, до речі, залишилися такими самими, як і торік, дуже великими, але це не лякає Москву. Залужний в Economist так і написав: ми стикнулися з неймовірною проблемою, адже втрати ніяк не впливають на зміни тактики й стратегії московського керівництва стосовно України", - додав політик.