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Ексклюзив

Фейгін пояснив, чому Захід відкладає постачання зброї в Україну

9 грудня, 2023 субота
16:05
Війна з Росією Марк Фейгін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що торік, на хвилі успішних операцій ЗСУ, Захід обіцяв надати Україні весь необхідний арсенал для завершення конфлікту. Однак, до весни цього року, ця концепція докорінно змінилася

Про це він розповів у етері Еспресо. 

На хвилі успішних операцій ЗСУ торік американці та європейці заявляли, що вони нададуть усе необхідне озброєння Україні, щоб завершити цю історію найближчого року.

"Це ж казали – на різних рівнях, у різному вигляді. І дійсно, обіцяли і ATACMS, і літаки з грудня. І готували цей весняний контрнаступ, попередні плани передбачали початок у березні, потім трохи перенесли на квітень, а почався він реально в червні. Авжеж, на тлі такої позиції всі прогнози мали підґрунтя, бо якщо так візьмуться та нададуть ті, що вже є, - наголошую, не треба виготовляти, все є, - види озброєнь з необхідною кількістю боєприпасів, то, звісно, результат буде", - сказав Фейгін.

За словами політика, наприкінці весни ситуація докорінно змінюється.

"Мовляв, зі зброєю не все так однозначно. Перші відголоски пішли у лютому-березні, до травня склалися в позицію, що тут не все так однозначно, ми не можемо допустити краху Москви, це призведе до сумних наслідків. І події 24 червня з походом Пригожина їх переконали, що так не можна, що вони мають діяти акуратніше, що на місце Путіна в разі його воєнної поразки можуть прийти абсолютно некеровані фігури, які ще гірші за Путіна. (Я завжди думаю: а що може бути гірше за Путіна, - але окей)", - пояснив він.

Фейгін підкреслив, що коли вже вбили Пригожина, то в РФ зітхнули з полегшенням, бо ця загроза "минула".

"Утрати, до речі, залишилися такими самими, як і торік, дуже великими, але це не лякає Москву. Залужний в Economist так і написав: ми стикнулися з неймовірною проблемою, адже втрати ніяк не впливають на зміни тактики й стратегії московського керівництва стосовно України", - додав політик.

ЄС
Захід
ЗСУ
США
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допомога США Україні
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