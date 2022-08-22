Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву Залужний зробив 22 серпня під час виступу на форумі ветеранів "Захисники. Перекличка".

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули", - сказав Залужний.

10 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових щодня сягають від 100 до 200 людей.

9 серпня Подоляк уточнив, що зараз Україна щодня втрачає 30-50 військових на фронті.

За даними генштабу ЗСУ з 24 лютого до 22 серпня Росія втратила близько 45,4 тис. військових загиблими.

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