У Волгоградській області Росії впала російська ракета, – росЗМІ
В Руднянському районі російської Волгоградської області впали уламки, схожі на російську крилату ракету
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Непізнані літаючі, імовірно, військові об'єкти впали в Руднянському районі Волгоградської області. Величезні сірі уламки виявили жителі Ільменського сільського поселення приблизно за 20 кілометрів від села".
Згідно з інформацією, на місці події вже перебувають екстрені служби, які оточили уламки.
Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності з сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Вони надійшли на озброєння збройних сил Росії у 2012 році, а вперше їх застосували в Сирії проти у 2015 році.
- Повідомлялося, що у Єланському районі Волгоградської області в Росії у п'ятницю, 16 грудня, упали уламки, імовірно, російської ракети.
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