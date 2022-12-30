У Волгоградській області Росії впала російська ракета, – росЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Непізнані літаючі, імовірно, військові об'єкти впали в Руднянському районі Волгоградської області. Величезні сірі уламки виявили жителі Ільменського сільського поселення приблизно за 20 кілометрів від села".

Згідно з інформацією, на місці події вже перебувають екстрені служби, які оточили уламки.

Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності з сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Вони надійшли на озброєння збройних сил Росії у 2012 році, а вперше їх застосували в Сирії проти у 2015 році.

Повідомлялося, що у Єланському районі Волгоградської області в Росії у п'ятницю, 16 грудня, упали уламки, імовірно, російської ракети.

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