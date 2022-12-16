Про це повідомляє низка росЗМІ.

Зазначають, що уламки впали поблизу села Дубового. Перші кадри з місця події з'явилися в мережі близько 11-ї ранку 16 грудня, але невдовзі були видалені. Проте на них можна помітити металічні уламки "невстановленого об'єкта". Деякі з них виявили в полі, деякі - пошкодили споруди місцевих мешканців. Також на деяких кадрах можна помітити, що об'єкти перебувають у повітрі.

За словами місцевих на відео, "невстановленими об'єктами" виявилися ракети. Один з людей на ролику каже, що над ними пролетіла вже третя.

Місцева влада та екстрені спецслужби відмовилися коментувати ситуацію. Проте згодом в телеграмі очільника Єланської райадміністрації Дмитра Літвінова з'явилося повідомлення про падіння уламків. У ньому він зазначив, що "частини невстановленого об'єкта, що впав, не завдали шкоди соціально важливій інфраструктурі й у результаті їх падіння ніхто не постраждав". Також він додав, що наразі на місці події працюють відповідні служби.

Українській військовий журналіст Андрій Цаплієнко прокоментував падіння уламків "невстановленого об'єкта". Він зазначив, що на об'єктах є написи "Внимание! Изделие снаряжено пиросредствами".

"Такі написи є на ракетах Х-55, Х-101, Х-555. В України на озброєнні таких ракет немає", - наголосив він.

15 грудня в Ангарську, що в Іркутській області РФ, стався вибух і спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

Того ж дня росіяни заявили про "обстріл" села Старий Хутір у Бєлгородській області, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередачі, частина населеного пункту знеструмлена.