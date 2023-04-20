Про це він розповів в етері Еспресо.

"Треба розуміти, що керованих авіаційних бомб (КАБ - ред.) у ворога багато і їхня кількість буде збільшуватися. Мова йде не про готові вироби у вигляді плануючих бомб, наприклад, "Гром-Е1", а про комплекти УМПК (універсальний модуль планування та корекції – ред.), які є концептуальною копією JDAM-ER. Тобто це спеціальний комплект, що встановлюється на звичайну фугасну авіаційну бомбу, яку могли виробити ще 40-50 років тому у Радянському Союзі. Саме цей комплект перетворює бомбу на плануючу супутникову навігацію", - пояснив головний редактор видання Defense Express.

Олег Катков зауважив, що перша інформація про існування цих бомб з'явилася на початку цього року, а наприкінці березня у командуванні Повітряних Сил повідомили, що ворог їх постійно застосовує.

"У РФ є можливість збільшувати кількість таких бомб, також у них не має залежності у носіях цього боєприпасу. Коли ми говорили про крилаті ракети, то все зводилося до кількості самих носіїв у вигляді стратегічної авіації РФ, таких як Ту-95 та Ту-160. А такі ФАБ-500 (фугасна авіабомба – ред.) з комплектом УМПК підіймаються всією тактичною авіацією РФ, тобто і Су-30, і Су-35, і фронтовими бомбардувальниками Су-34. Ми повинні розуміти, що в Росії на папері фактично понад 500 літаків тактичної авіації. З огляду на кількість авіабаз, то таких літаків вони можуть застосовувати декілька сотень, і скоріш за все кожен з них є носієм такого УМПК", - сказав Катков.