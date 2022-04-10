У Ворзелі окупанти пограбували духовну семінарію, укравши навіть кросівки отця, - єпископ Києво-Житомирської дієцезії
У семінарії Пресвятого серця Ісуса у Ворзелі на Київщині росіяни вкрали пам'яткову чашу зі Святої Меси, комп'ютери, пральні машини, кондиціонери, кухонне приладдя та кросівки ректора й пошкодили автівки
Про це повідомив єпископ Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький.
"Семінарія завжди була гостинною, але цього разу до неї прийшли не з миром. Мародери, важкою тежнікою відкрили ворота, щоб заїхати у середину і не виїхати з порожніми руками.
Вивезли практично все, що можна продати. Від конденціонерів, пральних машин, комп’ютерів, роутерів, кухонного обладнання….. аж до старих кросівок Отця-ректора, в яких він полюбляв бігати. Останнє навряд чи продадуть, але о. Руслану від цього легше не буде, так само як ішим священникам та семінаристам, які втратили багато особистих речей. Викрадено також деякі літургійні речі, у тому числі пам’яткову чашу зі Святої Меси, яку очолював св. Йоан Павло ІІ у 2001 році на "Чайці" та монстранцію", - зазначив він.
Крім того, росіяни пошкодили кілька автівок, але вони їздять. Деякі приміщення семінарії постраждали від вибухів. За словами Віталія Кривицького, у семінарії немає води, світла, газу. Туди вже повернулися ректор, духовний отець і диякони. Також долучилися кілька чоловіків, які допомагають відновити семінарію. До закладу приходять місцеві, які потрубують допомоги.
"Завтра, у Вербну Неділю, всі грошові збірки в наших парафіях традиційно скеровуються на утримання Дієцезіальної семінарії. Наперед щиро дякую кожному за будь-яку пожертву! Кошти нам будуть потрібні, щоб відремонтувати приміщення та реанімувати життя семінарії, для добра Церкви. Бо ж в Україні, яка буде відбудовуватися після війни, будуть потрібні також і духовні провідники - священники", - додав єпископ.
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