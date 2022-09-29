У всіх столичних школах працюватиме муніципальна охорона. Коштом міського бюджету

Про це повідомляє КМДА.

Першим районом, де почне працювати охорона, стане Святошинський. Взяття під охорону шкіл інших районів відбуватиметься поетапно.

КМДА розповідає, що в кожній школі працюватиме щонайменше один охоронець. Їхню роботу оплачуватимуть за кошти міського бюджету.

"Наразі триває набір нових співробітників КО "Муніципальна охорона" та інструктаж персоналу", - звітує Київська міська держадміністрація.

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