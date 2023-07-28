У WhatsApp з'явилися відеоповідомлення
У застосунок WhatsApp додали функцію, яка дозволяє користувачам обмінюватися відеоповідомленнями
Про це інформує Meta.
"Ми вважаємо, що це буде веселий спосіб поділитися моментами з усіма емоціями, які приносить відео, чи то привітати когось із днем народження, посміятися над жартом або повідомити гарні новини", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що тривалість відеоповідомлень в особистих чатах складатиме 60 секунд. Для того, щоб надіслати їх, треба буде перейти в режим відео та утримувати кнопку, щоб записати повідомлення. Також можна провести пальцем угору, щоб записати відео без рук.
Під час відкриття в чаті відео автоматично відтворюватиметься без звуку. Якщо торкнутися відео, то звук ввімкнеться.
У компанії наголошують, що всі відеоповідомлення захищені наскрізним шифруванням, щоб зберегти дані в безпеці.
- Компанія Meta 6 липня запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів.
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