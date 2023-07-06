Про це пише BBC.

Керівник компанії Марк Цукерберг відповів запитання, чи буде Threads "більшим за Twitter": Це займе деякий час, але я думаю, що має бути застосунок для публічних розмов із понад мільярдом людей. Twitter мав можливість зробити це, але не вдалось. Сподіваюся, ми це зробимо".

При цьому сам Цукерберг представляє новий застосунок, як "дружнього" конкурента Twitter.

Зазначається, що експерти кажуть, що Threads може привабити користувачів Twitter, незадоволених останніми змінами на платформі.

Як повідомляє пресслужба Meta, застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android.



Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин.

Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.