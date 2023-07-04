Про це пише Bloomberg.

Згідно з переліком App Store, конкурента Twitter запустять у четвер, 6 липня. Наразі застосунок доступний для попереднього замовлення. В описі Threads зазначено, що застосунок буде "місцем, де спільноти збираються разом, щоб обговорити все - від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра".

Застосунок функціонуватиме аналогічно до Twitter: у ньому будуть текстові публікації, які можна лайкати, коментувати та поширювати. Також користувачі зможуть стежити за акаунтами, на які вони підписані в Instagram, і зберегти ім'я свого облікового запису.

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Meta вже кілька місяців рекламує свій майбутній застосунок за участю різних знаменитостей та впливових осіб, щоб створити навколо нього ажіотаж. Водночас чинні конкуренти Twitter, такі як Mastodon і Bluesky, ще не достатньо розвинули свої мережі, аби стати життєздатною альтернативою застосунка.