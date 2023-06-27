Про це повідомляє BBC.

У компанії зазначили, що власники платної підписки отримають доступ до двох нових ігор на місяць. Підписка на сервіс Meta Quest+ становить $7,99 на місяць або $59,99 на рік. Вона сумісна з гарнітурами Quest 2, Quest Pro і майбутньою Quest 3.

Водночас підрозділ Reality Labs, який виробляє VR-гарнітури та інші продукти для Meta, повідомив про чистий збиток у розмірі $4 млрд за три місяці цього року.