Підписка на віртуальну реальність: Meta запустила нову платну послугу
Компанія Meta запустила послугу підписки на віртуальну реальність, щоб зробити цю частину свого бізнесу прибутковою
Про це повідомляє BBC.
У компанії зазначили, що власники платної підписки отримають доступ до двох нових ігор на місяць. Підписка на сервіс Meta Quest+ становить $7,99 на місяць або $59,99 на рік. Вона сумісна з гарнітурами Quest 2, Quest Pro і майбутньою Quest 3.
Водночас підрозділ Reality Labs, який виробляє VR-гарнітури та інші продукти для Meta, повідомив про чистий збиток у розмірі $4 млрд за три місяці цього року.
- У 2021 році засновник компанії Meta Марк Цукерберг оприлюднив план побудови "метавсесвіту" - онлайн-світу, де люди зможуть грати в ігри, працювати та спілкуватися у віртуальному середовищі за допомогою VR-гарнітури.
- У лютому 2022 року Meta представила кілька проєктів у сфері штучного інтелекту. Цукерберг назвав ШІ "ключем до розблокування метавсесвіту".
- 6 квітня Meta опублікувала модель штучного інтелекту, яка може виділяти окремі об'єкти на зображенні.
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