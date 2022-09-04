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Головна війна з Росією У WSJ дізналися, у чому полягає план контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

У WSJ дізналися, у чому полягає план контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

4 вересня, 2022 неділя
09:54
війна з Росією

Збройні сили України проводять контрнаступ в Херсонській області обмеженими силами та послаблюють позиція росіян в тилу артилерійськими та ракетними ударами

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними американського видання, Україна не має достатньо необхідного озброєння та живої сили для швидкого наступу на Херсонщині. Тому ЗСУ намагаються послабити передові підрозділи росіян за допомогою далекобійної артилерії та ракет, якими б'ють по стратегічних об'єктах у тилу ворога. 

WSJ звертає увагу, що за оцінками західних аналітиків та українських офіційних осіб, у Херсоні та на його околицях перебуває близько 20 тис. російських військових. Проте, Україна сподівається відвоювати окупований регіон, не вступаючи у криваві вуличні бої.

У Wall Street Journal припускають, що ЗСУ здатні досягти прогресу, примусивши РФ розкрити розташування своїх військ та баз постачання, зайняти оборону та перекинути сили з інших напрямків, де тривають бойові дії. 

На думку генерал-лейтенанта Стівен Твітті, який був заступником голови командування військами США у Європі, масованої атаки ЗСУ на Півдні України чекати не варто. 

"Ми побачимо кілька місць дислокації невеликих підрозділів, які завдадуть шкоди російським військовим і стануть чудовим способом боротьби", - сказав Твітті. 

Він пояснив, що за такої стратегії не варто чекати на негайні результати, а слід оцінювати успіх контрнаступу в довгостроковій перспективі. 

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російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
Військові новини
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