У Японії медики закликали запровадити загальнонаціональний надзвичайний стан через поширення COVID на тлі Олімпіади

Про це пише Reuters з посиланням на Kyodo.



Глава Японської медичної асоціації Тосіо Накагава закликав у вівторок до загальнонаціонального надзвичайного стану для стримування зростання кількості випадків COVID-19 у столиц Токіо, де проводиться Олімпіада-2020. Асоціація непокоїться за навантаження на медичну інфраструктуру країни.



Накагава оприлюднив звернення асоціації лікарів на тлі заяви прем’єр-міністра Йосіхіде Суги про те, що госпіталізуватимуть лише пацієнтів з COVID-19, які мають важкий перебіг хвороби, а решті приписуватимуть самоізоляцію.



У Японії різко зросла кількість випадків коронавірусу. У Токіо, де в суботу був рекордний показник у 4 тис. 58 нових інфікувань, у вівторок було зареєстровано ще 3 тис. 709 нових випадків.



Токійські лікарні вже відчувають напруження, заявив Reuters Хіронорі Сагара, директор університетської лікарні Шова.



"Є ті, кому неодноразово відмовляють у госпіталізації", - сказав він в інтерв'ю.



Прем'єр-міністр Суга оголосив про зміну лікарняної політики у понеділок, заявивши, що уряд забезпечить госпіталізацію людей, які ізолюються вдома. Попередня політика була зосереджена на госпіталізації ширшої категорії пацієнтів.

