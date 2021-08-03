У Японії медики закликали запровадити загальнонаціональний надзвичайний стан через поширення COVID на тлі Олімпіади
Японська медична асоціація вимагає запровадження надзвичайного стану в країні через різке зростання кількості хворих на тлі зміни принципу госпіталізації від уряду та Олімпійських Ігор
Про це пише Reuters з посиланням на Kyodo.
Глава Японської медичної асоціації Тосіо Накагава закликав у вівторок до загальнонаціонального надзвичайного стану для стримування зростання кількості випадків COVID-19 у столиц Токіо, де проводиться Олімпіада-2020. Асоціація непокоїться за навантаження на медичну інфраструктуру країни.
Накагава оприлюднив звернення асоціації лікарів на тлі заяви прем’єр-міністра Йосіхіде Суги про те, що госпіталізуватимуть лише пацієнтів з COVID-19, які мають важкий перебіг хвороби, а решті приписуватимуть самоізоляцію.
У Японії різко зросла кількість випадків коронавірусу. У Токіо, де в суботу був рекордний показник у 4 тис. 58 нових інфікувань, у вівторок було зареєстровано ще 3 тис. 709 нових випадків.
Токійські лікарні вже відчувають напруження, заявив Reuters Хіронорі Сагара, директор університетської лікарні Шова.
"Є ті, кому неодноразово відмовляють у госпіталізації", - сказав він в інтерв'ю.
Прем'єр-міністр Суга оголосив про зміну лікарняної політики у понеділок, заявивши, що уряд забезпечить госпіталізацію людей, які ізолюються вдома. Попередня політика була зосереджена на госпіталізації ширшої категорії пацієнтів.
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