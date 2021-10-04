У Японії знайшли спосіб передавати більше даних підводними кабелями
Японський виробник електронної продукції -компанія NEC заявила, що знайшла спосіб передавати більше даних підводними кабелями
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