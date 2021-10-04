У Японії знайшли спосіб передавати більше даних підводними кабелями

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

Компанія розробила лінію, яка дозволяє передавати на 25% більше інформації без збільшення товщини кабелю.

NEC повідомила, що їй вдалося вмістити 4 лінії оптоволоконної передачі в одне тонке скловолокно. Нині у кабелях волокно містить одну лінію.