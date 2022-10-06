Про це повідомляє Офіс прем’єр-міністра Японії.

"Надзвичайне сповіщення. Північна Корея випустила ймовірно балістичну ракету. Стежте за оновленнями", – йдеться у повідомленні.



Як повідомляє Reuters, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності в бік свого східного узбережжя в напрямку Японії після спільних ракетних навчань Південної Кореї та США та повернення американського авіаносця в регіон у відповідь. до недавніх ракетних випробувань Півночі.

Запуск ракети став шостим за 12 днів і першим після того, як Північна Корея запустила ракету середньої дальності (IRBM) над Японією у вівторок.

"Це вже шостий випадок за короткий період, якщо врахувати лише ті, що були з кінця вересня, – сказав журналістам прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. – Це категорично не можна терпіти".

Запуск відбувся приблизно через годину після того, як Північна Корея засудила Сполучені Штати за розмови з Радою Безпеки ООН про «справедливі заходи протидії Корейської народної армії на спільні південнокорейські та американські навчання».

4 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла над територією Японії. Тоді у країні вперше з 2017 року пролунала повітряна тривога. Згодом виявилось, що це була балістична ракета середньої дальності, яка впала у нейтральних водах у Тихому океані.

У суботу, 1 жовтня, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності по Східному морю.

Раніше КНДР заперечила постачання зброї та боєприпасів Росії.

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