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Північна Корея запустила дві балістичні ракети по Східному морю

1 жовтня, 2022 субота
13:34
Світ

У суботу, 1 жовтня, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності по Східному морю

Про це повідомило видання KBS із посиланням на військове командування Південної Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил Південної Кореї зафіксував випуски ракет між 06:45 і 07:03 ранку. Запуск був здійснений з району Сунан у Пхеньяні.

Зазначають, що ракети пролетіли близько 350 кілометрів і досягли висоти близько 30 кілометрів зі швидкістю 6 Махів. Наразі розвідувальні служби Південної Кореї та США проводять поглиблений аналіз характеристик запущених ракет.

Сьогоднішній запуск ракет був четвертим за поточний тиждень. Припускають, що він є протестом проти спільних навчань Південної Кореї, США та Японії, які розпочалися в Східному морі 30 вересня цього року.

  • Раніше КНДР заперечила постачання зброї та боєприпасів Росії.

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