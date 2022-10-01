Про це повідомило видання KBS із посиланням на військове командування Південної Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил Південної Кореї зафіксував випуски ракет між 06:45 і 07:03 ранку. Запуск був здійснений з району Сунан у Пхеньяні.

Зазначають, що ракети пролетіли близько 350 кілометрів і досягли висоти близько 30 кілометрів зі швидкістю 6 Махів. Наразі розвідувальні служби Південної Кореї та США проводять поглиблений аналіз характеристик запущених ракет.

Сьогоднішній запуск ракет був четвертим за поточний тиждень. Припускають, що він є протестом проти спільних навчань Південної Кореї, США та Японії, які розпочалися в Східному морі 30 вересня цього року.

Раніше КНДР заперечила постачання зброї та боєприпасів Росії.