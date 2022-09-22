Північна Корея заперечує постачання зброї та боєприпасів РФ

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву чиновника з міністерства оборони КНДР.

"Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про порушення резолюції Радбезу ООН, розпускаючи плітки про збройові оборудки між КНДР та РФ. Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до Росії, і ми не плануватимемо їхній експорт", – заявили в КНДР.

Однак, чиновник відстоював право Північної Кореї розробляти зброю та експортувати її, а також націлився на резолюції Ради Безпеки ООН проти Пхеньяна.

"Не тільки розробка, виробництво, володіння військовою технікою, а й її експорт та імпорт є законним правом суверенної держави. Ми ніколи не визнавали незаконною "санкційну резолюцію" РБ ООН проти КНДР, яку придумали США та їх васальні сили", - сказав чиновник.

13 липня Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР". У відповідь Україна розірвала з країною дипломатичні відносини.

Посол Росії в КНДР заявив, що робітників з Північної Кореї можуть залучити для відновлення зруйнованих і окупованих українських міст.

9 серпня у Bloomberg заявили, що Росія може купувати зброю у Північній Кореї. Василь Кашин, російський військовий експерт з Московської вищої школи економіки, сказав, що імпорт зброї все ще може бути доцільним, зазначивши, що Північна Корея має ракетні системи великої дальності, які є "потужнішими за ті, що є у Росії".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb