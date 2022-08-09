Росія може купувати зброю у Північній Кореї, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

"Північна Корея може стати постачальником артилерії для Росії, зважаючи на те, що вона має системи пристойної якості. Це поки лише припущення, але така вірогідність є, зважаючи на те, що минулого місяця вона визнала контрольовані Кремлем Донецьку та Луганську народні республіки на сході України як незалежні", - повідомляє видання з посиланням на джерело, яке знає російську оборонну політику.

Василь Кашин, російський військовий експерт з Московської вищої школи економіки, сказав, що імпорт зброї все ще може бути доцільним, зазначивши, що Північна Корея має ракетні системи великої дальності, які є "потужнішими за ті, що є у Росії".

"Звичайно, у Росії є певні проблеми на полі бою, але ми не бачимо доказів того, що вона імпортує якусь зброю для війни проти України", — сказав він. "Однак, можливо, їй доведеться це зробити".

Нагадаємо, Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР". У відповідь Україна розірвала з країною дипломатичні відносини.

Посол Росії в КНДР заявив, що робітників з Північної Кореї можуть залучити для відновлення зруйнованих і окупованих українських міст.

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