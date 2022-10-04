Повітряна тривога у Токіо: Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією
4 жовтня Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету, через що у Токіо оголосили повітряну тривогу
Про це повідомляє The Japantimes.
Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією у вівторок, 4 жовтня, повідомив уряд Японії. Це змусило Токіо вперше з 2017 року оголосити тривогу із закликом до жителів ховатися.
Пізніше міністерство оборони в Токіо заявило, що ракета, ймовірно, впала в Тихому океані після того, як була активована система попередження J-Alert для токійських островів Ізу, Хоккайдо та префектури Аоморі.
Припускають, що це була міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), яка впала у водах за 3000 км від Японії, повідомляє TV Asahi з посиланням на невстановлені урядові джерела.
На поспішно організованій прес-конференції головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно сказав, що балістична ракета пролетіла над регіоном Тохоку та, як припускають, приземлилася о 7:44 ранку в Тихому океані за межами виключної економічної зони Японії, яка простягається на 200 морських миль (370 км) від свого узбережжя.
Поки що не було повідомлень про пошкодження літаків і кораблів, що пропливають поблизу, сказав Мацуно.
Це уже п’ятий запуск ракет з боку Північної Кореї за тиждень.
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