Про це повідомляє The Japantimes.

Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією у вівторок, 4 жовтня, повідомив уряд Японії. Це змусило Токіо вперше з 2017 року оголосити тривогу із закликом до жителів ховатися.

Пізніше міністерство оборони в Токіо заявило, що ракета, ймовірно, впала в Тихому океані після того, як була активована система попередження J-Alert для токійських островів Ізу, Хоккайдо та префектури Аоморі.

Припускають, що це була міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), яка впала у водах за 3000 км від Японії, повідомляє TV Asahi з посиланням на невстановлені урядові джерела.

На поспішно організованій прес-конференції головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно сказав, що балістична ракета пролетіла над регіоном Тохоку та, як припускають, приземлилася о 7:44 ранку в Тихому океані за межами виключної економічної зони Японії, яка простягається на 200 морських миль (370 км) від свого узбережжя.

Поки що не було повідомлень про пошкодження літаків і кораблів, що пропливають поблизу, сказав Мацуно.

Це уже п’ятий запуск ракет з боку Північної Кореї за тиждень.

У суботу, 1 жовтня, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності по Східному морю.

Раніше КНДР заперечила постачання зброї та боєприпасів Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb