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У Грузії член керівної партії "Грузинська мрія" виступив проти закону про "іноагентів"

26 квітня, 2024 п'ятниця
21:57
Світ грузія

У Грузії член керівної партії "Грузинська мрія" Леван Бердзенашвілі публічно виступив проти ухвалення закону про "іноагентів", заявивши, що якщо його не скасують, він залишить парламент і посаду

Про це повідомляє Грузія Online.

Згідно з заявою, опублікованою 26 квітня, Бердзенашвілі виступив проти ухвалення цього закону, заявивши, що у такому разі Грузія може втратити статус кандидати на вступ в ЄС.

"Як юрист, як батько двох дітей, як колишній викладач Телавського державного університету, як захисник ваших дітей, я однозначно виступаю проти ухвалення цього закону, - заявив він. - Бо Білий дім, Євросоюз, 425 голосами ("за", - ред.) та 25 "проти", представники провідних країн Євросоюзу кажуть нам, що якщо ви ухвалите цей закон, ви можете втратити візову лібералізацію, ви втратите статус кандидата, ви втратите все, що пов'язано з Європою".

Бердзенашвілі наголосив, що дистанціюється від цього, закликавши парламент і уряд Грузії відкликати закон.

"Якщо цього не станеться, я залишу свою посаду і фракцію "Грузинська мрія", - пообіцяв він. - Переконливо прошу уряд Грузії не порушувати Конституцію Грузії, не йти антиконституційним шляхом і не зраджувати свою країну. Прошу вас, скасуйте цей закон".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. 

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

26 квітня понад 150 громадських організацій та шість опозиційних партій Грузії анонсували нову масштабну акцію протесту проти закону про "іноагентів", яка відбудеться 28 квітня.

Теги:
ЄС
Грузія
політика
США
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