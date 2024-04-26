Німеччина підіймала свої винищувачі для перехоплення російського літака

Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини у соцмережі Х.

Як стверджують у німецьких ВПС, близько 12:45 за місцевим часом винищувачі у складі Групи швидкого реагування (QRA) вилетіли з Лааге для перехоплення російського літака.

"Російський Іл-20 був виявлений у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем і згодом супроводжувався далі", - йдеться у повідомленні.

Unsere ???????? #QRA Eurofighter sind heute gegen 12:45 Uhr von Laage aus zum Alpha-Scramble aufgestiegen. Es wurde eine ???????? IL-20 (COOT-A) im internationalen Luftraum über der Ostsee identifiziert und anschließend weiter begleitet. @NATO #WeAreNATOhttps://t.co/LeWWrzfXtZ pic.twitter.com/cEMwQPXdZA — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 202