Німеччина підіймала свої винищувачі для перехоплення російського літака
У п'ятницю, 26 квітня, німецькі винищувачі Eurofighter піднімались у повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем
Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини у соцмережі Х.
Як стверджують у німецьких ВПС, близько 12:45 за місцевим часом винищувачі у складі Групи швидкого реагування (QRA) вилетіли з Лааге для перехоплення російського літака.
"Російський Іл-20 був виявлений у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем і згодом супроводжувався далі", - йдеться у повідомленні.
- У суботу, 6 квітня, військово-повітряні сили Німеччини піднімали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем.
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