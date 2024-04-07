Німецькі ВПС піднімали у повітря винищувачі для перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем
У суботу, 6 квітня, військово-повітряні сили Німеччини піднімали у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російський літак Іл-20 над Балтійським морем
Про це повідомили у ВПС Німеччини.
"24/7 означає також і вихідні. Сьогодні наші винищувачі Eurofighter з VAPB вилетіли з аеропорту Лієлварде в Латвії у захисний політ на перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ВПС Німеччини, російський літак рухався без транспондера.
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У п'ятницю, 29 березня, італійські військово-повітряні сили заявили, що перехопили невідомі літаки, які пролітали над міжнародними водами в Балтійському морі.
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