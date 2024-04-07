Німецькі ВПС піднімали у повітря винищувачі для перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем

Про це повідомили у ВПС Німеччини.

"24/7 означає також і вихідні. Сьогодні наші винищувачі Eurofighter з VAPB вилетіли з аеропорту Лієлварде в Латвії у захисний політ на перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ВПС Німеччини, російський літак рухався без транспондера.