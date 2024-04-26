Охоплені практично всі порушення прав людини, які на сьогодні існують в Україні: адвокатка Пушина про звіт Держдепу США

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У звіті Державного департаменту США (щодо ситуації із дотриманням прав людини у 2023 році на підконтрольних українському уряду територіях - ред.) дуже багато індикаторів. Охоплені практично всі порушення прав людини, які на сьогодні існують в Україні. Повертаючись до кейса Костянтина Жеваго, можемо говорити про неефективність судової системи, вразливість її до політичного тиску. Прослідковується червоною лінією те, що результати судових процесів іноді заздалегідь визначені урядом або іншим втручанням. А щоб отримати законне рішення в судах - то це сьогодні просто не є реальним. Також, що органи досудового розслідування, нехтуючи законами та Конституцією, виконують чиїсь замовлення щодо розподілу або знищення бізнесу, переслідування або тримання під вартою невинуватих осіб, у тому числі за рахунок непомірних застав, на чому наголошують практично всі правники", - зауважила адвокатка.

На її думку, при цьому виходять на другий план ключові вимоги 62-ї статті Конституції України та 17-ї статті Кримінально-процесуального кодексу України, а це презумпція невинуватості.

"Останнім часом подібні проголошення, установки на посадки, вказівки Офісу Генерального прокурора, що всі повинні доводити свою невинуватість, я вважаю, що все це ситуацію ніколи не покращить", - резюмувала Наталія Пушина.