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У Йоганнесбурзі внаслідок пожежі загинули щонайменше 73 людини. Зеленський висловив співчуття

31 серпня, 2023 четвер
14:41
Світ Вогонь, пожежа

У найбільшому місті Південної Африки Йоганнесбурзі внаслідок пожежі у багатоповерховому будинку загинули щонайменше 73 людини. Президент України відреагував на трагедію

Про це інформує Sky News

Зазначається, що пожежа у п'ятиповерховому будинку спалахнула серед ночі, наразі відомо про щонайменше 73 загиблих та 52 поранених. Серед жертв - п'ятеро дітей, наймолодшій був один рік. 

Пожежники розпочали евакуацію людей після прибуття на місце події, на ліквідацію загоряння пішло три години. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.  

Речник надзвичайників повідомив, що кількість жертв може зрости, оскільки частина людей заблокована всередині будівлі. Наразі пожежники дослідили лише три з п'яти поверхів. За словами місцевих, загалом у будівлі могли проживати близько 200 людей. 

На трагедію у Йоганнесбурзі відреагував президент України Володимир Зеленський. 

"Від себе особисто й від народу України висловлюю глибокі співчуття Президенту ПАР Сірілу Рамафосі та всім рідним і близьким загиблих у пожежі в Йоганнесбургу. Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав він у соцмережі X (twitter).

  • 13 серпня в одній із багатоповерхівок у французькому місті Грасс сталася пожежа. Загинули три людини та щонайменше 17 травмовано. 
Володимир Зеленський
Африка
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