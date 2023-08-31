У Йоганнесбурзі внаслідок пожежі загинули щонайменше 73 людини. Зеленський висловив співчуття
У найбільшому місті Південної Африки Йоганнесбурзі внаслідок пожежі у багатоповерховому будинку загинули щонайменше 73 людини. Президент України відреагував на трагедію
Про це інформує Sky News.
Зазначається, що пожежа у п'ятиповерховому будинку спалахнула серед ночі, наразі відомо про щонайменше 73 загиблих та 52 поранених. Серед жертв - п'ятеро дітей, наймолодшій був один рік.
Пожежники розпочали евакуацію людей після прибуття на місце події, на ліквідацію загоряння пішло три години. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Речник надзвичайників повідомив, що кількість жертв може зрости, оскільки частина людей заблокована всередині будівлі. Наразі пожежники дослідили лише три з п'яти поверхів. За словами місцевих, загалом у будівлі могли проживати близько 200 людей.
На трагедію у Йоганнесбурзі відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Від себе особисто й від народу України висловлюю глибокі співчуття Президенту ПАР Сірілу Рамафосі та всім рідним і близьким загиблих у пожежі в Йоганнесбургу. Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав він у соцмережі X (twitter).
- 13 серпня в одній із багатоповерхівок у французькому місті Грасс сталася пожежа. Загинули три людини та щонайменше 17 травмовано.
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