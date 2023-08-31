У Йоганнесбурзі внаслідок пожежі загинули щонайменше 73 людини. Зеленський висловив співчуття

Про це інформує Sky News.

Зазначається, що пожежа у п'ятиповерховому будинку спалахнула серед ночі, наразі відомо про щонайменше 73 загиблих та 52 поранених. Серед жертв - п'ятеро дітей, наймолодшій був один рік.

Пожежники розпочали евакуацію людей після прибуття на місце події, на ліквідацію загоряння пішло три години. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Речник надзвичайників повідомив, що кількість жертв може зрости, оскільки частина людей заблокована всередині будівлі. Наразі пожежники дослідили лише три з п'яти поверхів. За словами місцевих, загалом у будівлі могли проживати близько 200 людей.

На трагедію у Йоганнесбурзі відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Від себе особисто й від народу України висловлюю глибокі співчуття Президенту ПАР Сірілу Рамафосі та всім рідним і близьким загиблих у пожежі в Йоганнесбургу. Жахлива трагедія. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав він у соцмережі X (twitter).