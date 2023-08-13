У Франції сталася пожежа у багатоповерхівці: є загиблі та постраждалі

Про це інформує Le Figaro.

За словами пожежників, близько 3-ї години ночі до відомчого пожежно-рятувального оперативного центру департаменту Приморські Альпи надійшли численні дзвінки про "значне задимлення в житловому будинку в центрі Грасса".

Прибувши на місце, екстрені служби встановили, що на сходовій клітці п'ятиповерхового будинку, розташованого на площі Ейр, розгоряється сильний вогонь, а у вікнах з'явилося кілька людей.

Зазначається, що особи загиблих не розголошуються. Серед постраждалих екстрені служби нарахували одного тяжко пораненого та шістнадцять людей з легкими травмами.

"Кількість людей, яких потрібно врятувати, не зміниться, але стан потерпілих завжди може змінитися", – сказав капітан Аймерік Суффле.

Він додав, що постраждалих доправили до різних лікарень департаменту.

Пожежу, походження та обставини якої поки не відомі, оперативно загасили та зараз вона ліквідована. Пожежники наголосили на тому, що з будинку необхідно буде переселити близько двадцяти осіб.

Видання також зазначило, що центр Грасса, міста, відомого своїми парфумерними крамницями, має високий рівень бідності, але там вже багато років проводяться ремонтні роботи.