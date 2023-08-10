У Франції в порту Ла-Рошель сталася масштабна пожежа на елеваторі із зерном
У четвер, 10 серпня, у районі портового міста Ла-Рошель на заході Франції сталася масштабна пожежа на зерносховищі
Про це повідомляє французьке ЗМІ France Bleu.
Зазначається, що пожежа охопила відразу три зерносховища. На місці події працює великий аварійний апарат, це підтверджують представники пожежної служби. Для ліквідації вогню залучено 96 рятувальників, також запрошено додаткові сили.
У цих зерносховищах знаходяться тисячі тонн пшениці, але на цей час зернові не постраждали від полум'я. Горить саме обшивка з дерева.
Усіх людей, які перебували неподалік, евакуювали в межах 100-метрового периметра безпеки. Цей район не доступний для перебування, деякі вулиці перекриті.
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