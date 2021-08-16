У "Ювентусі" вирішили попрощатись з Роналду
Туринський "Ювентус" готовий припинити співпрацю з Кріштіану Роналду
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Роналду розмірковує щодо свого відходу з "Ювентуса", а боси туринців також готові попрощатись із 36-річним португальцем. Це допоможе італійцям зменшити витрати на заробітну плату.
Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 133 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.
- Нагадаємо, 15 липня віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед заявив, що Кріштіану Роналду не сигналізував про бажання залишити туринський клуб.
- 12 серпня стало відомо, що французький ПСЖ планує підсилити склад нападником італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду.
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