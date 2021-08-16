У "Ювентусі" вирішили попрощатись з Роналду

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Роналду розмірковує щодо свого відходу з "Ювентуса", а боси туринців також готові попрощатись із 36-річним португальцем. Це допоможе італійцям зменшити витрати на заробітну плату.



Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 133 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, 15 липня віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед заявив, що Кріштіану Роналду не сигналізував про бажання залишити туринський клуб.

12 серпня стало відомо, що французький ПСЖ планує підсилити склад нападником італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

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