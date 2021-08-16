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У "Ювентусі" вирішили попрощатись з Роналду

16 серпня, 2021 понедiлок
16:57
Спорт Кріштіану Роналду

Туринський "Ювентус" готовий припинити співпрацю з Кріштіану Роналду

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Роналду розмірковує щодо свого відходу з "Ювентуса", а боси туринців також готові попрощатись із 36-річним португальцем. Це допоможе італійцям зменшити витрати на заробітну плату.

Кріштіану Роналду виступає за "Ювентус" з 2018 року. Португалець провів за туринців 133 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

Його контракт з туринцями розрахований до літа 2021 року. 

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футбол
Ювентус
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Кріштіану Роналду
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