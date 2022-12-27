Про це пишуть російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.

Про вбивство зранку 27 грудня повідомив "мер" Макіївки Владислав Ключаров, проте він не називав подробиць.

Місцеві телеграм-канали, відразу повідомили, що серед загиблих були діти. Усіх вбито пострілами в голову. Згодом додали, що до злочину причетні вагнерівці, які розраховували придбати у загиблих наркотики. Однак озвучена ціна видалася їм надто високою, що й спричинило розстріл. Ще одним мотивом, за припущенням місцевих видань, могла стати ненависть за етнічною ознакою.

Окупаційна влада міста напрочуд оперативно розкрила злочин.

"26 грудня о 21:15 до чергової частини Червоногвардійського РВ поліції Макіївки надійшло повідомлення про виявлення на території одного з домоволодінь трупів 8 осіб, у тому числі чотирьох неповнолітніх. З двору було викрадено автомобіль Skoda", - повідомили у "МВС ДНР".

Там заявили, що "за підозрою у вбивстві затримано 3 раніше судимих мешканців мікрорайону "Калінінський". Ті вже навіть дали свідчення і заявили, що вчинили масове вбивство з корисливих мотивів.

Та проти версії окупантів свідчать розповіді рідних вбитого сімейства. Батько загиблої жінки розповів, що пограбування не було — у будинку нічого не зникло, на господарях були золоті вироби. Вбивці забрали лише автомобіль родини. Чоловік встиг поговорити зі "слідчим", той зізнався, що п'ятьох дорослих і трьох дітей нелюди вбили просто так – були не в адекваті.

Мер Маріуполя Павло Андрющенко підтвердив, що згідно з даними, які йому вдалося отримати, до злочину причетні військові РФ:

"Щодо "Вагнера" логічне припущення, але лише припущення… Витративши майже ніч на моніторинг публічних джерел та роботи з інсайдерами з нашою командою можемо стверджувати, що дійсно вбивство скоєне кількома нелюдами у військовій формі. Однак, вже за багатим досвідом Маріуполя в окупації, росіяни як завжди покривають злочин росіян".

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