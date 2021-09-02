У замку на Хмельниччині знайшли князівські печатки ХІІ століття

Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" Олег Погорілець, передає Укрінформ.

"У нас шостий рік тривають реставраційні роботи, і перед тим, як передати майданчик для реставрації, проводимо археологічні дослідження. Цього року ми копаємо саме там, де знаходилися укріплення періоду Київської Русі – це укріплення літописного граду Межибоже. Ми знайшли там дві печатки, а загалом їх уже шість. Вони однакові й належать князю Ярославу Ізяславовичу, а це середина-друга половина ХІІ ст. Вони свідчать про інтенсивну переписку між Межибожем і Києвом, де був великим київським князем Ярослав Ізяславович", - повідомив він.

Погорілець зазначив, печатки виготовлені зі свинцю і ними скріплювалися грамоти, які князі писали один одному.

"Такі печатки виконували дві функції. Вони були замість підпису князя та надавали можливість розкрити сувій, не пошкодивши печатку, тобто забезпечували достовірність інформації, що передавалася в листі", - зауважив він.

Наразі вже провели попередню консервацію печаток і найближчим часом вони експонуватимуться для відвідувачів заповідника.













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