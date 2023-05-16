У Запоріжжі на військових напали зі стріляниною, є поранений
У Запоріжжі невідомі на стоянці біля ринку вчинили напад на військових, один із них отримав ножове поранення
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
За даними поліції, учора близько 16:00 на стоянці автотранспорту біля міського ринку виник конфлікт між військовослужбовцями та невідомими, внаслідок якого останні вчинили стрілянину з мисливської та автоматичної зброї.
"Після чого невідомі чоловіки зникли з місця події на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його було доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Як додали в поліції, у результаті слідчо-оперативних заходів на одному з блокпостів Запорізької області затримали двох чоловіків, 1976 та 2001 років народження, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення. Зловмисників затримано на підставі статті 208 КПК України. Наразі обидва перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Наразі поліція розшукує інших нападників, відкрито кримінальне провадження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.5Продаж 41.47
- Актуальне
- Важливе