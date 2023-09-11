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У Запоріжжі невідомі пошкодили простір пам’яті загиблих від повномасштабного вторгнення РФ

11 вересня, 2023 понедiлок
21:27
Суспільство

У Запоріжжі невідомі викрали частину фото загиблих українських військових та прапорців з іменами з простору пам’яті загиблих від повномасштабного вторгнення РФ

Про це "Радіо Свобода" розповіли ініціатори створення пам’ятного простору.

Зазначається, що до цього випадку на локації було понад 16 портретів загиблих бійців і більш ніж 200 прапорців пам’яті.

Координаторка проєкту "Коханий, я живу!" Ярина Геращенко, повідомила, що пошкодження побачила дружина одного із загиблих Ірина, коли проходила повз. Геращенко також закликала невідомих повернути вкрадене назад.

"Просто фотографії загиблих пропали, в тому числі її чоловіка. Повидирали, поламали прапорці. Тобто не має ані прапорців, ані фотографій. Я взагалі не можу зрозуміти, як таке можна вчинити? Це ж пам’ять про загиблих. Це пам’ять про людей, які захищають наш спокій, наше місто, наше Запоріжжя. Це просто неможливо зрозуміти. Як це можна? Хай вернуть фотографії. Ми нічого не просимо. Поверніть, принесіть, якщо ви це зробили вночі чи коли ви це зробили, то принесіть, покладіть назад фотографії", - каже вона.

Пам'ятний простір створили у Запоріжжі у травні 2023 року. Ініціаторками виступили учасниці благодійного проєкту "Коханий, я живу!" з психологічної підтримки дружин загиблих українських військових.

Кримінал
Запоріжжя
Війна з Росією
Запорізька область
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