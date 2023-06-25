У Запоріжжі прогримів вибух. ПС попереджали про загрозу балістики
У ніч з 24 на 25 червня російські терористи обстріляли Запоріжжя
Про вибух повідомляє "Суспільне".
Повітряну тривогу у Запоріжжі та області оголосили о 1:17. Повідомлення про вибух з'явилось о 2:33.
О 3:18 було оголошено відбій повітряної тривоги.
Повітряні Сили України попереджали, що росіяни можуть застосувати балістичне озброєння.
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