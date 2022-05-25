Російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збила ППО

Про це передає у телеграм Запорізька ОВА.

"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наша ППО", - йдеться в повідомленні.

Наразі обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби. Інформація буде уточнена згодом.

Раніше про вибухи повідомили місцеві, інформацію також підтвердили у застосунку "єТривога". Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 03:20. Кілька вибухів пролунали після 5:00.

В ніч з 24 на 25 травня у Харкові пролунали вибухи.

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