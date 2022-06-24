Росія обстріляла Запоріжжя з РСЗВ
Ввечері 23 червня у Запоріжжі було чутно гучні вибухи
Про це Еспресо.TV повідомили жителі Запоріжжя.
У Запорізькій області повітряну тривогу оголосили о 23:44. За словами жителів міста, у Запоріжжі, близько 00:00 було чутно до 10 гучних вибухів.
О 1:08 Запорізька ОВА оголосила, що були вражені об'єкти інфраструктури неподалік обласного центру.
"Ворог підступно вночі здійснив обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС. В обласному центрі "прильотів" наразі не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
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