У Запоріжжі пройшли обшуки в міськраді та ОВА, - депутат райради Кирильчук

Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук.

"У міській раді та ОВА проходять обшуки. Слідчі органи проводять дії. Пройшов обшук в в.о. мера та його заступника з гуманітарної частини. Особи, які відповідають за гуманітарний напрямок роботи міської влади. Радом з тим, такі ж слідчі дії проводились на обласному рівні, в ОВА обшуки з приводу гуманітарного напрямку. Чекаємо конкретики", - розповів він.