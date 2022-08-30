У Запоріжжі пройшли обшуки в міськраді та ОВА, - депутат райради Кирильчук
До влади Запоріжжя та Запорізької області з обшуками прийшли правоохоронці
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук.
"У міській раді та ОВА проходять обшуки. Слідчі органи проводять дії. Пройшов обшук в в.о. мера та його заступника з гуманітарної частини. Особи, які відповідають за гуманітарний напрямок роботи міської влади. Радом з тим, такі ж слідчі дії проводились на обласному рівні, в ОВА обшуки з приводу гуманітарного напрямку. Чекаємо конкретики", - розповів він.
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