У Запоріжжі запрацював перший в Україні Центр допомоги врятованим від війни
Центр створили за ініціативи Міністерства з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, підтримки ООН та інших міжнародних партнерів. Його відкрили у запорізькому хабі
Про це повідомляє Суспільне.
Як зазначає віцепрем’єр-міністерка України Ольга Стефанішина, наразі у Запоріжжі перебувають близько 85 тисяч внутрішніх переселенців. Транзитом місто щоденно проїжджають від 500 до 700 осіб.
У Центрі зокрема працюють профільні спеціалісти, які надаватимуть інформаційну, гуманітарну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Для зручності створили й онлайн-платформу - “Аврора”.
"Допомога може бути надана конфіденційно, з урахуванням інтересів цієї людини постраждалої. Якщо людина вирішить переїжджати, вона не втратить зв’язок із нами, кейс-менеджер із нею працюватиме дистанційно, й там, куди вона переїде, вона зможе отримувати індивідуальну допомогу", - сказав заступник представника фонду ООН у галузі народонаселення Павло Замостьян.
Повідомляється, що кожному, хто звернеться до Центру, видаватимуть спеціальну "картку клієнта" з унікальним QR-кодом. За нею можна буде отримувати допомогу у будь-якому регіоні України.
"Якщо людина планує переїхати в інше місце, де буде працювати такий саме Центр, то спеціалісти цього Центру можуть відсканувати QR-код і побачити всю історію роботи з цими клієнтами", - пояснює програмна директорка фонду "Посмішка UA" Анна Чернова.
Як передає Суспільне, у центрі сповідують принцип "рівний - рівному", оскільки в команді переважна більшість - це вимушені переселенці з Бердянська, Поліг, Мелітополя, які раніше працювали у соціальній сфері.
Крім стаціонарного майданчика, на базі логістичного хабу працюють і мобільні бригади соціально-психологічної підтримки.
"Вони мають можливість виїжджати на випадки домашнього, або інших видів насильства, гендерного зумовленого насильства, та консультувати людей на місці", - заявила пані Чернова.
За словами віцепрем’єр-міністерки, запорізький досвід організації Центру допомоги використовуватиметься при створенні мережі подібних центрів в інших областях України.
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