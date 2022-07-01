У Запоріжжі запрацював перший в Україні Центр допомоги врятованим від війни

Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначає віцепрем’єр-міністерка України Ольга Стефанішина, наразі у Запоріжжі перебувають близько 85 тисяч внутрішніх переселенців. Транзитом місто щоденно проїжджають від 500 до 700 осіб.

У Центрі зокрема працюють профільні спеціалісти, які надаватимуть інформаційну, гуманітарну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Для зручності створили й онлайн-платформу - “Аврора”.

"Допомога може бути надана конфіденційно, з урахуванням інтересів цієї людини постраждалої. Якщо людина вирішить переїжджати, вона не втратить зв’язок із нами, кейс-менеджер із нею працюватиме дистанційно, й там, куди вона переїде, вона зможе отримувати індивідуальну допомогу", - сказав заступник представника фонду ООН у галузі народонаселення Павло Замостьян.

Повідомляється, що кожному, хто звернеться до Центру, видаватимуть спеціальну "картку клієнта" з унікальним QR-кодом. За нею можна буде отримувати допомогу у будь-якому регіоні України.

"Якщо людина планує переїхати в інше місце, де буде працювати такий саме Центр, то спеціалісти цього Центру можуть відсканувати QR-код і побачити всю історію роботи з цими клієнтами", - пояснює програмна директорка фонду "Посмішка UA" Анна Чернова.

Як передає Суспільне, у центрі сповідують принцип "рівний - рівному", оскільки в команді переважна більшість - це вимушені переселенці з Бердянська, Поліг, Мелітополя, які раніше працювали у соціальній сфері.

Крім стаціонарного майданчика, на базі логістичного хабу працюють і мобільні бригади соціально-психологічної підтримки.

"Вони мають можливість виїжджати на випадки домашнього, або інших видів насильства, гендерного зумовленого насильства, та консультувати людей на місці", - заявила пані Чернова.

За словами віцепрем’єр-міністерки, запорізький досвід організації Центру допомоги використовуватиметься при створенні мережі подібних центрів в інших областях України.