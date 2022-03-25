У Запорізькій області на півтора доби введуть комендантську годину

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.



"З 20:00 суботи 26 березня буде введена комендантська година, яка закінчиться о 05:00 у понеділок 28 березня. Просимо керівників підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток. Усіх просимо поставитися із розумінням. Місто має працювати! Місто має захищатися!", - написав Старух.





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