У Запорізькій області окупанти захопили територій більш ніж на Донеччині, - депутат облради Лишенко
Сергій Лишенко, волонтер, депутат Запорізької облради розповів, що у Запорізькій області окупантами тимчасово захоплено повністю три райони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Майже повністю окуповано Пологівський район, який є найбільшим за площею. Ще залишилась невеличка частина колишнього Оріхівського та Гуляйпільського районів. Насправді у відсотках та площі, Запорізької області захоплено територій більше ніж у Донецькій області - наголосив Лишенко.
Також депутат Запорізької облради додав, що Запорізька область вийшла на третю позицію з перших днів війни по захоплених територіях.
"У нас захоплено лише менше ніж у Луганський та Херсонській областях. Тому 60 % - це виходить за кількістю населення. Місто Запоріжжя з населенням 600 тис. знаходиться на неокупованій території", - підсумував Лишенко.
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