Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Майже повністю окуповано Пологівський район, який є найбільшим за площею. Ще залишилась невеличка частина колишнього Оріхівського та Гуляйпільського районів. Насправді у відсотках та площі, Запорізької області захоплено територій більше ніж у Донецькій області - наголосив Лишенко.

Також депутат Запорізької облради додав, що Запорізька область вийшла на третю позицію з перших днів війни по захоплених територіях.

"У нас захоплено лише менше ніж у Луганський та Херсонській областях. Тому 60 % - це виходить за кількістю населення. Місто Запоріжжя з населенням 600 тис. знаходиться на неокупованій території", - підсумував Лишенко.