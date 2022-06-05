Майже 60% Запорізької області тимчасово окупували російські війська
Окупанти контролюють 60 % території Запорізької області. Армія РФ зруйнувала понад 2500 об'єктів інфраструктури
Про це повідомили у Офісі президента.
5 червня президент відвідав Запоріжжя в межах робочої поїздки та провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. На зустрічі був присутній начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, а також військове командування і керівництво поліції в області.
"Олександр Старух доповів президентові, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700", - йдеться у повідомленні.
На Запоріжжі створили гуманітарні хаби для прийому мешканців окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії. За словами начальника ОВА, впродовж останніх 15 днів найбільше людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя.
"Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розв'язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці", - сказав Володимир Зеленський.
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