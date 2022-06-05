Майже 60% Запорізької області тимчасово окупували російські війська

Про це повідомили у Офісі президента.

5 червня президент відвідав Запоріжжя в межах робочої поїздки та провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. На зустрічі був присутній начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, а також військове командування і керівництво поліції в області.

"Олександр Старух доповів президентові, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700", - йдеться у повідомленні.

На Запоріжжі створили гуманітарні хаби для прийому мешканців окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії. За словами начальника ОВА, впродовж останніх 15 днів найбільше людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя.

"Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розв'язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці", - сказав Володимир Зеленський.

25 травня Путін підписав указ про надання російського громадянства жителям Херсонської та Запорізької областей за спрощеною процедурою.

У селище Кирилівка, яке знаходиться у Запорізькій області, зайшло 30 одиниць російської техніки.

29 травня окупанти обстріляли Василівку на Запоріжжі та звинуватили в цьому ЗСУ.

2 червня міський голова Енергодару повідомив, що окупанти не пропускають до Запоріжжя автівки з продуктами.

5 червня Зеленський відвідав позиції українських військових на лінії оборони на Запоріжжі. Також він поспілкувався із вимушено переміщеними людьми з Маріуполя.

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