Зеленський відвідав передові позиції та зустрівся з переселенцями на Запоріжжі
Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових на лінії оборони на Запоріжжі. Також він поспілкувався із вимушено переміщеними людьми з Маріуполя
Про це повідомили у Офісі президента.
"Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових. Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони", - йдеться у повідомленні.
Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм нагороди і подарунки. Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.
"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!" – сказав президент.
Також президент відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії.
"Розумію, що всі хочуть повернутися додому. І це житло, яким би воно не було зручним, не можна порівняти з власною домівкою. Краще, ніж удома, немає ніде", - сказав президент.
Також він запевнив, що люди, які були змушені залишити свої міста, обов’язково повернуться додому. Переселенці з Маріуполя розповіли про трагічні події, які їм довелося пережити через російське вторгнення. Вони звернулися до Зеленського з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.
"Можна знайти нові правові механізми з огляду на обставини. Якщо ви запропонуєте, можемо також зробити й певні законодавчі зміни", – запропонував президент.
Також він наголосив, що всі люди, які втратили свої домівки, зможуть отримати житло та подарував дітям, які проживають у профілакторії, планшети.
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