Зеленський відвідав передові позиції та зустрівся з переселенцями на Запоріжжі

Про це повідомили у Офісі президента.

"Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових. Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони", - йдеться у повідомленні.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм нагороди і подарунки. Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!" – сказав президент.

Також президент відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії.

"Розумію, що всі хочуть повернутися додому. І це житло, яким би воно не було зручним, не можна порівняти з власною домівкою. Краще, ніж удома, немає ніде", - сказав президент.

Також він запевнив, що люди, які були змушені залишити свої міста, обов’язково повернуться додому. Переселенці з Маріуполя розповіли про трагічні події, які їм довелося пережити через російське вторгнення. Вони звернулися до Зеленського з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

"Можна знайти нові правові механізми з огляду на обставини. Якщо ви запропонуєте, можемо також зробити й певні законодавчі зміни", – запропонував президент.

Також він наголосив, що всі люди, які втратили свої домівки, зможуть отримати житло та подарував дітям, які проживають у профілакторії, планшети.

Боєць ТрО Запоріжжя Констянтин Денисов переконаний, що окупанти на тимчасово окупованому Запоріжжі чинять все те, що робили від 2014 року в так званих ДНР та ЛНР. Окрім того, на Запоріжжі тривають активні бойові дії.

Сергій Лишенко, волонтер, депутат Запорізької облради розповів, що ворог не веде активних наступальних дій, але продовжує завдавати артилерійських ударів по містах та селищах Запоріжжя.

Росія поширює фейки про нібито відключення Україною окупованих територій від зв'язку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb